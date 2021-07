Nay Office du tourisme du Pays de Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques 19 parcours d’interprétation du patrimoine pour tous Office du tourisme du Pays de Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Des sites protohistoriques, en passant par les bastides jusqu’aux usines du XIXème siècle ; au travers de son paysage, son urbanisation et de son architecture industrielle ou religieuse, le Pays de Nay vous invite à porter un regard nouveau sur ces éléments de l’histoire des Hommes qui ont contribué au développement du territoire. **19 balades à pratiquer, seul ou en famille, à pied ou en vélo**

Gratuit – itinéraires à télécharger sur notre site internet

Patrimoine industriel, religieux, vernaculaire ou encore paysager, en ville ou à travers bois, à chacun son chemin!

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

