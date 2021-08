Nay Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques 19 parcours d’interprétation du patrimoine pour tous Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Patrimoine industriel, religieux, vernaculaire ou encore paysager, en ville ou à travers bois, à chacun son chemin! Des sites protohistoriques, en passant par les bastides jusqu’aux usines du XIXe siècle ; au travers de son paysage, son urbanisation et de son architecture industrielle ou religieuse, le Pays de Nay vous invite à porter un regard nouveau sur ces éléments de l’histoire des Hommes qui ont contribué au développement du territoire. **19 balades à pratiquer, seul ou en famille, à pied ou en vélo**

Gratuit. Itinéraires à télécharger sur notre site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

