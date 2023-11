BEAUJOLAIS NOUVEAU 19 Lotissement le Noyer Bettainvillers Catégories d’Évènement: Bettainvillers

Meurthe-et-Moselle BEAUJOLAIS NOUVEAU 19 Lotissement le Noyer Bettainvillers, 17 novembre 2023, Bettainvillers. Bettainvillers,Meurthe-et-Moselle Menu : Buffet de charcuteries / crudités / fromage / dessert

Inscription avant le 10/11/2023

1 verre de Beaujolais offert. Tout public

Vendredi 2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 . 25 EUR.

19 Lotissement le Noyer Salle municipale

Bettainvillers 54640 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Menu: Charcuterie buffet / raw vegetables / cheese / dessert

Register before 10/11/2023

1 complimentary glass of Beaujolais Menú: Buffet de embutidos / verduras crudas / queso / postre

Inscripción antes del 10/11/2023

1 copa de Beaujolais de cortesía Menü: Wurstbuffet / Rohkost / Käse / Dessert

Anmeldung vor dem 10/11/2023

Mise à jour le 2023-10-31 par MILTOL

