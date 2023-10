HAPPY HALLOWEEN 19 Lot. le Noyer Bettainvillers Catégories d’Évènement: Bettainvillers

Meurthe-et-Moselle HAPPY HALLOWEEN 19 Lot. le Noyer Bettainvillers, 28 octobre 2023, Bettainvillers. Bettainvillers,Meurthe-et-Moselle Défilé en calèche

Bonbons et chocolat chaud. Enfants

Samedi 2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

19 Lot. le Noyer Salle municipale

Bettainvillers 54640 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Horse-drawn carriage parade

Sweets and hot chocolate Desfile de coches de caballos

Dulces y chocolate caliente Parade mit einer Pferdekutsche

Süßigkeiten und heiße Schokolade Mise à jour le 2023-10-17 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Bettainvillers, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu 19 Lot. le Noyer Adresse 19 Lot. le Noyer Salle municipale Ville Bettainvillers Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 19 Lot. le Noyer Bettainvillers latitude longitude 49.2983400872918;5.90445781216429

19 Lot. le Noyer Bettainvillers Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bettainvillers/