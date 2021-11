Lyon Place Guichard Métropole de Lyon 19 Juin : Où est Steve ? Place Guichard Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

19 Juin : Où est Steve ? Place Guichard, 19 juin 2021, Lyon. 19 Juin : Où est Steve ?

Place Guichard, le samedi 19 juin à 15:00

19 JUIN : OÙ EST STEVE ? Dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, à Nantes, la police est appelée pour mettre fin aux concerts organisés dans le cadre de la Fête de la Musique. Au lieu d’engager le dialogue, les policiers déployées s’engagent dans un rapport de force disproportionné : usage de tasers, coups de matraques, 33 jets de grenades lacrymogènes en 20 minutes, 12 tirs de LBD et l’usage de 10 grenades de désencerclement. En pleine nuit et au milieu des gaz et de la panique, la police charge les derniers teufeurs : 14 personnes tombent dans la Loire, dont Steve Maia Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans. Ce samedi 19 juin, rassemblons-nous à 15H00 place Guichard pour exiger la justice pour toutes les victimes de violences policières et la suppression de l’IGPN. Ce samedi 19 juin, rassemblons-nous à 15H00 place Guichard pour exiger la justice pour toutes les victimes de violences policières et la suppression de l’IGPN. Place Guichard Place Guichard, 69003 Lyon, France Lyon Préfecture Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Place Guichard Adresse Place Guichard, 69003 Lyon, France Ville Lyon lieuville Place Guichard Lyon