60 60 Après un accueil triomphal en 2021, la tournée de Patrick Bruel joue les prolongations au printemps et à l’été 2022 dans toute la France mais aussi en Belgique, Suisse, Pays-Bas et Canada.



Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant cette période si étrange …

A moi de venir vers vous.

Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se retrouver.

A tout à l’heure…

Musicalement

Patrick



Durée du concert : 2h.

Concert debout en plein air.

Petite restauration et bar sur place avant 20h00.

Le 19 juillet 2022, la ville de Cassis vous propose, en ouverture du Festival Cassis en Scène, le concert de Patrick Bruel sur la promenade Aristide Briand, entre le port et la plage de la Grande Mer.

+33 4 42 01 35 06 https://bit.ly/2022-07_concert-cassis_Patrick-Bruel

