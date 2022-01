19 janvier: Fête patronale Notre-dame de la Miséricorde de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

19 janvier: Fête patronale Notre-dame de la Miséricorde de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, 19 janvier 2020, Paris. 19 janvier: Fête patronale Notre-dame de la Miséricorde de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy

Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, le dimanche 19 janvier 2020 à 11:00

– 11h grande messe animée par les Petits chanteurs de Passy et la chorale paroissiale remise des cordons aux servants de messe remise de décorations – à l’issue de la messe, apéritif, partage de la galette des rois, – toute l’après-midi: vénération des reliques de Sainte Geneviève dans l’église – 17h Grand concert des 3 chorales La paroisse réunie pour Fête Notre-Dame de Miséricorde et partager la galette des rois Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Adresse 88 rue de l'Assomption, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris

Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

19 janvier: Fête patronale Notre-dame de la Miséricorde de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 2020-01-19 was last modified: by 19 janvier: Fête patronale Notre-dame de la Miséricorde de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy 19 janvier 2020 Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris Paris

Paris