Atelier vacances « La maison de Jean-François » – Maison natale Jean-François Millet 19 Hameau Gruchy La Hague, 27 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Découverte d’une maison normande typique, le mobilier, les objets du quotidien.

Animation spécifique pour les moins de 6 ans, avec Kréazine.

Réservation obligatoire pour tous les ateliers-vacances..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 16:00:00. .

19 Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



Discovery of a typical Norman house, the furniture, the daily objects.

Specific animation for children under 6 years old, with Kréazine.

Reservation required for all vacation workshops.

Descubrimiento de una típica casa normanda, los muebles, los objetos cotidianos.

Animación específica para niños menores de 6 años, con Kréazine.

Reserva obligatoria para todos los talleres de vacaciones.

Entdeckung eines typischen normannischen Hauses, der Möbel und der Alltagsgegenstände.

Spezielle Animation für Kinder unter 6 Jahren mit Kréazine.

Für alle Ferien-Workshops ist eine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche