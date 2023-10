Atelier vacances « Travail de la laine » – Maison natale Jean-François Millet 19 Hameau Gruchy La Hague, 25 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Animation jeune public à partir de 6 ans.

A la façon des paysans peints par Millet, initie-toi aux différentes étapes du travail de la laine : filage, cardage et feutrage.

Réservation obligatoire pour tous les ateliers-vacances..

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

19 Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



Animation for young people from 6 years old.

In the manner of the peasants painted by Millet, learn about the different stages of working with wool: spinning, carding and felting.

Reservation required for all vacation workshops.

Animación para jóvenes a partir de 6 años.

A la manera de los campesinos pintados por Millet, conozca las diferentes etapas del procesamiento de la lana: hilado, cardado y afieltrado.

Reserva obligatoria para todos los talleres de vacaciones.

Animation für junges Publikum ab 6 Jahren.

Führe dich nach Art der von Millet gemalten Bauern in die verschiedenen Etappen der Wollverarbeitung ein: Spinnen, Kardieren und Filzen.

Für alle Ferien-Workshops ist eine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche