Atelier aquarelle « Un dimanche chez Millet »- Maison natale Jean-François Millet 19 Hameau Gruchy La Hague, 22 octobre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Dimanche 22 octobre, de 15h à 16h30

Découverte des différentes techniques de peinture à l’aquarelle inspirées par les paysages peints par Jean-François Millet.

Animation de Marie-Noëlle Mrozek, pour tout public à partir de 8 ans..

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 16:30:00. .

19 Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie



Sunday, October 22, 3 pm to 4:30 pm

Discover the different watercolor painting techniques inspired by the landscapes painted by Jean-François Millet.

Presented by Marie-Noëlle Mrozek, for all ages 8 and up.

Domingo 22 de octubre, de 15:00 a 16:30

Descubra las diferentes técnicas de pintura a la acuarela inspiradas en los paisajes pintados por Jean-François Millet.

Dirigido por Marie-Noëlle Mrozek, para mayores de 8 años.

Sonntag, 22. Oktober, von 15.00 bis 16.30 Uhr

Entdeckung der verschiedenen Techniken der Aquarellmalerei, die von den von Jean-François Millet gemalten Landschaften inspiriert sind.

Animation von Marie-Noëlle Mrozek, für alle ab 8 Jahren.

