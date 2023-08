Journées du Patrimoine – Bibliothèque Grand’Rue 19 Grand’Rue Mulhouse, 16 septembre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Visite commentée de la bibliothèque (samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h, à partir de 12 ans – Inscription obligatoire).

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. 0 EUR.

19 Grand’Rue

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Guided tour of the library (Saturdays at 10am, 11am, 1pm, 2pm, 3pm and 4pm, ages 12 and up – Registration required)

Visita guiada a la biblioteca (sábados a las 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h y 16 h, niños a partir de 12 años – Inscripción obligatoria)

Kommentierte Führung durch die Bibliothek (Samstag um 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr, ab 12 Jahren – Anmeldung erforderlich)

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région