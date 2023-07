Jean-Achille LAURENT, artiste peintre 19 grande rue Tailly, 12 juillet 2023, Tailly.

Tailly,Ardennes

Venez découvrir l’atelier-galerie du peintre de l’Argonne et de l’Ardenne, Jean-Achille LaurentVisite toute l’année sur rendez-vous.

19 grande rue

Tailly 08240 Ardennes Grand Est



Come and discover the workshop-gallery of the painter of the Argonne and the Ardennes, Jean-Achille LaurentVisit all year round by appointment

Venga a descubrir el estudio-galería del pintor de Argonne y Ardenne, Jean-Achille LaurentVisite todo el año con cita previa

Entdecken Sie das Galerie-Atelier des Malers der Argonne und der Ardennen, Jean-Achille LaurentBesichtigung das ganze Jahr über nach Vereinbarung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme