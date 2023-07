Atelier d’art 19 Grande Rue Le Dorat, 20 juillet 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Venez vous initier aux arts de la peinture, de la gravure, du dessin manga et de la poterie avec des professionnels..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 17:00:00. EUR.

19 Grande Rue

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn the arts of painting, printmaking, manga drawing and pottery with professionals.

Venga a aprender las artes de la pintura, el grabado, el dibujo manga y la cerámica con profesionales.

Lassen Sie sich von Fachleuten in die Künste des Malens, Druckens, Manga-Zeichnens und Töpferns einführen.

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin