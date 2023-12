Boudoir éphémère : boutique d’artisanes 19 Grand Rue Valence, 13 décembre 2023 11:00, Valence.

Valence,Drôme

Six artisanes locales vous invitent au Boudoir Éphémère ! Maroquinerie, bijoux, décoration, savonnerie, poterie… découvrez le travail de créatrices de Drôme et d’Ardèche et dénichez des cadeaux uniques pour Noël..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 20:00:00. .

19 Grand Rue Annexe Du Bar La Bastille

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Six local artisans invite you to the Boudoir Éphémère! Leather goods, jewelry, home decor, soap-making, pottery… discover the work of designers from Drôme and Ardèche, and unearth unique gifts for Christmas.

¡Seis artesanas locales le invitan al Boudoir Éphémère! Marroquinería, joyería, decoración, jabonería, cerámica… descubra el trabajo de los diseñadores de las regiones de Drôme y Ardèche y encuentre regalos únicos para Navidad.

Sechs lokale Kunsthandwerkerinnen laden Sie zum Boudoir Éphémère ein! Lederwaren, Schmuck, Dekoration, Seifenherstellung, Töpferei… Entdecken Sie die Arbeit von Designerinnen aus der Drôme und der Ardèche und finden Sie einzigartige Geschenke für Weihnachten.

Mise à jour le 2023-12-02 par Valence Romans Tourisme