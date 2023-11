LA VIE APRÈS LA MORT – QU’EST CE QUE L’AU-DELÀ 19 Faubourg Sainte-Catherine. Hayange, 30 novembre 2023, Hayange.

Hayange,Moselle

De tout temps, l’être humain s’est intéressé à la continuité de sa vie, après la mort de son corps.

De nombreuse croyances circulent et parfois perturbent. Quel est la réalité ?

Un débat est proposé par Jean-Marie Suenen, ancien journaliste, sur ce sujet très intéressant qui interpelle et suscite beaucoup de questions, et de recherches de compréhensions.

Le conférencier s’exprime en toute simplicité, uniquement en fonction d’une longue expérience d’enquêtes, de vécu et d’explications apportées par des décédés.

Donc indépendamment de toute philosophie, religion, littérature…etc.

Le but est d’apporter une information, toujours positive, qui permette de mieux comprendre ce qu’est la vie, son sens, sa raison d’être, et ce qu’est cet « au-delà » dont on parle. laissant à chacun sa libre réflexion.. Adultes

Jeudi 2023-11-30 14:00:00 fin : 2023-11-30 16:00:00. 10 EUR.

19 Faubourg Sainte-Catherine. Château de Wendel

Hayange 57700 Moselle Grand Est



From time immemorial, human beings have been interested in the continuity of life after the death of the body.

Numerous beliefs circulate and sometimes disturb. But what is the reality?

Jean-Marie Suenen, a former journalist, proposes a debate on this very interesting subject, which raises many questions and searches for understanding.

The speaker expresses himself in all simplicity, based solely on his long experience of investigations, experiences and explanations provided by the deceased.

Independent of any philosophy, religion, literature…etc.

The aim is to provide information, always positive, that will help us better understand life, its meaning, its raison d’être, and what this « afterlife » is all about. leaving everyone free to reflect.

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha interesado por la continuidad de su vida tras la muerte de su cuerpo.

Circulan numerosas creencias que a veces perturban. ¿Cuál es la realidad?

Jean-Marie Suenen, antiguo periodista, animará un debate sobre este tema tan interesante, que suscita numerosas preguntas y búsquedas de comprensión.

El conferenciante habla con toda sencillez, basándose únicamente en su larga experiencia de investigaciones, vivencias de primera mano y explicaciones proporcionadas por los fallecidos.

Por tanto, es independiente de toda filosofía, religión, literatura, etc.

El objetivo es proporcionar información, siempre positiva, que nos ayude a comprender mejor la vida, su sentido, su razón de ser y en qué consiste ese « más allá ». dejando a cada uno la libertad de reflexionar.

Seit jeher interessieren sich die Menschen dafür, wie ihr Leben nach dem Tod ihres Körpers weitergeht.

Zahlreiche Glaubensvorstellungen sind im Umlauf und können manchmal verwirrend sein. Wie sieht die Realität aus?

Jean-Marie Suenen, ein ehemaliger Journalist, bietet eine Diskussion zu diesem interessanten Thema an, das viele Fragen aufwirft und nach Verständnis sucht.

Der Referent äußert sich in aller Einfachheit, ausschließlich auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung mit Untersuchungen, Erlebnissen und Erklärungen von Verstorbenen.

Also unabhängig von jeglicher Philosophie, Religion, Literatur…etc.

Das Ziel ist es, Informationen zu vermitteln, die immer positiv sind und die es ermöglichen, das Leben, seinen Sinn und Zweck und das « Jenseits », von dem man spricht, besser zu verstehen, wobei es jedem Einzelnen überlassen bleibt, frei darüber nachzudenken.

