Début : 2023-12-24 11:00:00

Venez profiter d’un apéro de Noël au Café du Commerce à Mouriès, dimanche 24 décembre à partir de 11h !

Le Café du commerce fait son apéro de Noël !

A partir de 11h, ambiance musicale, conviviale et festive !

Coquillages offerts .

19 cours Paul Révoil Café du Commerce

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

