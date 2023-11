Grands vins rouges de Provence 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

« Symphonie en rouge » ! Découverte de grands vins rouges de Provence.

2023-12-08 20:15:00 fin : 2023-12-08 23:30:00. EUR.

19 Cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Symphony in red! Discover the great red wines of Provence

« ¡Sinfonía en rojo! Descubra los grandes vinos tintos de Provenza

« Symphonie in Rot »! Entdeckung großer Rotweine aus der Provence

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence