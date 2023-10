Masterclass Rhum 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Des exposés sur le rhum (histoire, élaboration, types de rhums…) avec une dégustation de 6 rhums du monde très différents et de quelques plats en association comme des accras maison, un rougail saucisse ou des ananas caramélisés..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 23:30:00. EUR.

19 Cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentations on rum (history, production, types of rum, etc.), with a tasting of 6 very different rums from around the world, and a few matching dishes such as homemade accras, rougail saucisse or caramelized pineapple.

Habrá charlas sobre el ron (historia, producción, tipos de ron, etc.) y una degustación de 6 rones muy diferentes de todo el mundo, así como una selección de platos para acompañarlos, como accras caseras, rougail de salchicha y piña caramelizada.

Vorträge über Rum (Geschichte, Herstellung, Rumsorten usw.) mit einer Verkostung von sechs sehr unterschiedlichen Rumsorten aus aller Welt und einigen Gerichten dazu, wie hausgemachte Accras, Rougail saucisse oder karamellisierte Ananas.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence