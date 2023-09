Grande soirée de vins corses 19 cours Mirabeau Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Grande soirée de vins corses 19 cours Mirabeau Aix-en-Provence, 22 septembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Dégustation de 6 grands vins corses autour de spécialités de l’île..

2023-09-22 20:15:00 fin : 2023-09-22 23:30:00. EUR.

19 cours Mirabeau Clos Saint-Bernard – Bat BS

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tasting of 6 great Corsican wines with island specialties. Degustación de 6 grandes vinos corsos con especialidades de la isla. Verkostung von 6 großen korsischen Weinen zu Spezialitäten der Insel.

