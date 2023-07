Les Jeux de l’été à la cave du Cours Mirabeau 19 cours Mirabeau Aix-en-Provence, 4 août 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Plusieurs jeux autour du vin, venez déguster en vous amusant, en toute convivialité, au frais !.

2023-08-04 19:45:00 fin : 2023-08-04 23:00:00. EUR.

19 cours Mirabeau Clos Saint-Bernard – Bat BS

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and have fun tasting wine in a friendly, chilled atmosphere!

Una serie de juegos relacionados con el vino, así que venga y diviértase catando vinos en un ambiente agradable y distendido

Mehrere Spiele rund um den Wein, probieren Sie mit Spaß, in geselliger Runde und im Kühlen!

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence