Démonstrations des savoir-faire – Le Bocal 19 Boulevard Louis Blanc Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 30 septembre dans l’espace du Bocal à Limoges,

Participez à une découverte du savoir-faire porcelainier, aux côtés de l’Atelier du Blanc. Ils proposeront une démonstration de 14H à 18H où vous serez initiés aux secrets du moulage du médium kaolinique.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

19 Boulevard Louis Blanc Le Bocal

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 30 at Espace du Bocal, Limoges,

Join Atelier du Blanc in discovering porcelain-making know-how. From 2 to 6 p.m., you’ll be introduced to the secrets of molding kaolin medium.

Further information on the website (link).

El 30 de septiembre en Le Bocal de Limoges,

Únase al Atelier du Blanc para descubrir los secretos de la fabricación de porcelana. De 14:00 a 18:00 horas, le mostrarán los secretos del moldeado del caolín.

Más información en el sitio web (enlace).

Am 30. September im Raum « Le Bocal » in Limoges,

Nehmen Sie an der Seite des Atelier du Blanc an einer Entdeckung des Know-hows der Porzellanherstellung teil. Sie bieten von 14 bis 18 Uhr eine Vorführung an, bei der Sie in die Geheimnisse des Gießens des Mediums Kaolin eingeweiht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Limoges Métropole