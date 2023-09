Démonstrations des savoir-faire – Le Bocal 19 Boulevard Louis Blanc Limoges, 23 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 23 septembre dans l’espace du Bocal à Limoges,

Participez à une découverte du savoir-faire porcelainier, aux côtés de Passage Secret qui proposera une démonstration de 10H à 19H, avec une pause de 13H à 14H. Vous pourrez assister au processus de fabrication de la porcelaine : du coulage à la pièce finie.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 19:00:00. .

19 Boulevard Louis Blanc Le Bocal

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



September 23 at Espace du Bocal, Limoges,

Join Passage Secret as they demonstrate their porcelain-making expertise from 10am to 7pm, with a break from 1pm to 2pm. You’ll see how porcelain is made, from casting to finished pieces.

Further information on the website (link).

El 23 de septiembre en Le Bocal de Limoges,

Acompañe a Passage Secret en una demostración de su experiencia en la fabricación de porcelana de 10.00 a 19.00 horas, con una pausa de 13.00 a 14.00 horas. Podrá ver cómo se fabrica la porcelana, desde la fundición hasta la pieza acabada.

Más información en el sitio web (enlace).

Am 23. September im Raum des Bocal in Limoges,

Nehmen Sie an einer Entdeckung des Know-hows der Porzellanherstellung teil, an der Seite von Passage Secret, die von 10.00 bis 19.00 Uhr eine Vorführung anbieten wird, mit einer Pause von 13.00 bis 14.00 Uhr. Sie können dem Herstellungsprozess von Porzellan beiwohnen: vom Gießen bis zum fertigen Stück.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Limoges Métropole