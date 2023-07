JAPAN TOUCH TOULOUSE 19 Boulevard Lascrosses Toulouse, 2 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une touche de Japon dans la ville rose ? La Japan Touch Toulouse est un événement plein air s’inspirant des Matsuri, fêtes populaires traditionnelles japonaises..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

19 Boulevard Lascrosses JARDIN JAPONAIS DE COMPANS CAFFARELLI

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



A touch of Japan in the pink city? Japan Touch Toulouse is an open-air event inspired by Matsuri, traditional Japanese folk festivals.

¿Un toque de Japón en la ciudad rosa? Japan Touch Toulouse es un evento al aire libre inspirado en los Matsuri, festivales tradicionales japoneses.

Ein Hauch von Japan in der rosa Stadt? Die Japan Touch Toulouse ist eine Open-Air-Veranstaltung, die von den Matsuri, den traditionellen japanischen Volksfesten, inspiriert ist.

Mise à jour le 2023-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE