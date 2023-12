CONCERT – BLACK OAK ENSEMBLE 19 Boulevard Joffre Nancy, 1 décembre 2023, Nancy.

Concert exceptionnel du Black Oak Ensemble en la synagogue de Nancy, au profit de la restauration de la synagogue.

Le Black Oak Ensemble venu de Chicago, entame une tournée en France et propose de œuvres pour cordes de Gidéon Klein, Hans Krasa et Ernest Bloch ainsi que le quintet avec piano de Johannes Brahms.

Violon Désirée Ruhstrat, et Rabia Brooke, alto Aurélien Pederzoli, violoncelle David Cunliffe, piano Pallavi Mahidhara.

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . 10 EUR.

Exceptional concert by the Black Oak Ensemble in Nancy’s synagogue, to benefit the restoration of the synagogue.

The Black Oak Ensemble from Chicago embarks on a tour of France, performing string works by Gideon Klein, Hans Krasa and Ernest Bloch, as well as Johannes Brahms’ piano quintet.

Violin Désirée Ruhstrat, and Rabia Brooke, viola Aurélien Pederzoli, cello David Cunliffe, piano Pallavi Mahidhara.

Excepcional concierto del Black Oak Ensemble en la sinagoga de Nancy, a beneficio de la restauración de la sinagoga.

El Black Oak Ensemble de Chicago emprende una gira por Francia en la que interpretará obras para cuerda de Gidéon Klein, Hans Krasa y Ernest Bloch, así como el quinteto para piano de Johannes Brahms.

Violín Désirée Ruhstrat, y Rabia Brooke, viola Aurélien Pederzoli, violonchelo David Cunliffe, piano Pallavi Mahidhara.

Außergewöhnliches Konzert des Black Oak Ensemble in der Synagoge von Nancy zugunsten der Restaurierung der Synagoge.

Das Black Oak Ensemble aus Chicago tourt durch Frankreich und spielt Werke für Streicher von Gideon Klein, Hans Krasa und Ernest Bloch sowie das Klavierquintett von Johannes Brahms.

Violine Désirée Ruhstrat und Rabia Brooke, Viola Aurélien Pederzoli, Violoncello David Cunliffe, Klavier Pallavi Mahidhara.

