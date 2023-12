Atelier : Venez réaliser des décorations de Noël 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

The Instant Présent boutique offers a workshop to create a wall decoration La boutique Instant Présent propone un taller para crear una decoración de pared Die Boutique Instant Présent bietet einen Workshop an, um eine Wanddekoration zu gestalten

19 Boulevard Jean Jaurès Instant Présent
Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

