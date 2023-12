Atelier : Venez réaliser des décorations de Noël 19 Boulevard Jean Jaurès Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La boutique Instant Présent propose un atelier pour fabriquer ses propres sapins tricotins.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

19 Boulevard Jean Jaurès Instant Présent

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Instant Présent offers a workshop to make your own knitted Christmas trees

La tienda Instant Présent ofrece un taller para hacer tus propios árboles de Navidad de punto

Die Boutique Instant Présent bietet einen Workshop zur Herstellung eigener Strickbäume an

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence