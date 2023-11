CONCERT 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin, 16 décembre 2023, Mont-Saint-Martin.

Mont-Saint-Martin,Meurthe-et-Moselle

THE CELTIC TRAMPS, groupe de musique folk/celtique, est une bande de musiciens naufragés, prêts à vous faire danser comme on le faisait jadis.

Sur réservation : https://my.weezevent.com/the-celtic-tramps. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 20:30:00. 0 EUR.

19 boulevard de Metz Espace Aimé Césaire

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



THE CELTIC TRAMPS, a folk/Celtic music group, is a band of shipwrecked musicians, ready to make you dance like we did in the old days.

By reservation: https://my.weezevent.com/the-celtic-tramps

THE CELTIC TRAMPS, grupo de música folk/celta, es una banda de músicos náufragos dispuestos a hacerte bailar como en los viejos tiempos.

Reserva obligatoria: https://my.weezevent.com/the-celtic-tramps

THE CELTIC TRAMPS, eine Gruppe schiffbrüchiger Folk-/Keltisch-Musiker, ist bereit, Sie zum Tanzen zu bringen, wie man es früher getan hat.

Mit Reservierung: https://my.weezevent.com/the-celtic-tramps

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU GRAND LONGWY