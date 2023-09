LES SERRES MUNICIPALES OUVRENT LEURS PORTES 19 Boulevard de la Marne Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

Lieu insolite et enchanteur, les serres municipales vous ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant une journée. Pénétrez au coeur des serres municipales pour une visite inédite !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

19 Boulevard de la Marne SERRES MUNICIPALES DE TOULOUSE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



An unusual and enchanting place, the municipal greenhouses are exceptionally opening their doors to you for one day. Enter the heart of the municipal greenhouses for a unique visit!

Lugar insólito y encantador, los invernaderos municipales le abren excepcionalmente sus puertas por un día. ¡Entre en el corazón de los invernaderos municipales para una visita única!

Die städtischen Gewächshäuser sind ein ungewöhnlicher und bezaubernder Ort, der ausnahmsweise einen Tag lang seine Türen für Sie öffnet. Besuchen Sie die städtischen Gewächshäuser auf eine ganz neue Art und Weise!

Mise à jour le 2023-09-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE