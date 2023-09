Ciné-goûter | KATAK, LE BRAVE BELUGA 19 boulevard d’Alsace Valence, 25 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Séance suivie d’un goûter en partenariat avec Biocoop. Tarif unique : 6 €. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet..

2023-10-25 16:30:00 fin : 2023-10-25 18:00:00. EUR.

19 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening followed by a snack in partnership with Biocoop. Single ticket price: 6? Pre-sale at reception or on our website.

Proyección seguida de un aperitivo en colaboración con Biocoop. Precio de la entrada: 6? Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

Vorführung mit anschließendem Imbiss in Zusammenarbeit mit Biocoop. Einzeltarif: 6 ? Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Mise à jour le 2023-09-26 par Valence Romans Tourisme