Séance unique | SUGAR MAN | En hommage à Sixto Rodriguez 19 boulevard d’Alsace Valence, 1 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Séance unique, en hommage à Sixto Rodriguez. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet..

2023-10-01 11:30:00 fin : 2023-10-01 13:00:00. EUR.

19 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One-off event, in tribute to Sixto Rodriguez. Pre-sale at reception or on our website.

Proyección única, en homenaje a Sixto Rodríguez. Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

Einmalige Sitzung zu Ehren von Sixto Rodriguez. Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Mise à jour le 2023-09-25 par Valence Romans Tourisme