Le Gros Souper 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 15 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’Association l’Eissame de Seloun organise chaque année ce repas traditionnel d’un Noël en Provence..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

19 Boulevard Aristide Briand Espace Charles Trenet

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association l’Eissame de Seloun organizes this traditional Provencal Christmas meal every year.

La Asociación l’Eissame de Seloun organiza cada año esta tradicional comida navideña provenzal.

Der Verein l’Eissame de Seloun organisiert jedes Jahr dieses traditionelle Essen eines Weihnachtsfestes in der Provence.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence