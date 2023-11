Loto des Pompiers de Salon de Provence 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 5 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

De nombreux lots sont à gagner ( écran plat, livret de 500€, livret de 1000€ et plein d’autres…).

2023-11-05 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

19 Boulevard Aristide Briand Espace Charles Trenet

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Many prizes are up for grabs (flat screen TV, 500? booklet, 1000? booklet and many more)

Hay muchos premios para ganar (televisor de pantalla plana, libreta de 500?, libreta de 1000? y muchos más)

Es gibt viele Preise zu gewinnen (Flachbildschirm, 500er-Sparbuch, 1000er-Sparbuch und viele andere)

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Salon de Provence