Soirée Bouge Tes Tongs 19 Boulevard Aristide Briand, 3 juin 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Démonstrations de Bachatas , Rock et Salsa par les élèves de l’association et leurs professeurs..

2023-06-03 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

19 Boulevard Aristide Briand C/o Mairie Salon de Provence

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Demonstrations of Bachatas, Rock and Salsa by the association?s students and their teachers.

Demostraciones de Bachatas, Rock y Salsa a cargo de los alumnos de la asociación y sus profesores.

Vorführungen von Bachatas , Rock und Salsa durch die Schüler des Vereins und ihre Lehrer.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme de Salon de Provence