CONFÉRENCE LA VILLE DE BRUYÈRES DU XVIÈME AU XVIIIÈME SIÈCLE 19 bis rue du Général De Gaulle Bruyères, 9 juin 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Conférence animée par Claude Marchal et organisée par l’Association Racines de Bruyères et sa région.

Bruyères était le chef lieu d’une vaste prévôté. À sa tête, le prévôt de Bruyères avait en charge la police, la justice et les finances. Ses archives nous font pénétrer dans de multiples aspects de la vie quotidienne des habitants.

La conférence prendra la forme d’un diaporama commenté.. Adultes

Vendredi 2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. 0 EUR.

19 bis rue du Général De Gaulle Maison des associations

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Lecture by Claude Marchal, organized by the Association Racines de Bruyères et sa région.

Bruyères was the administrative center of a vast provostry. At its head, the provost of Bruyères was in charge of police, justice and finance. His archives provide an insight into many aspects of the daily life of the inhabitants.

The lecture will take the form of a commented slide show.

Conferencia de Claude Marchal organizada por la Asociación Racines de Bruyères et sa région.

Bruyères era el centro administrativo de un vasto prebostazgo. A su cabeza, el preboste de Bruyères era responsable de la policía, la justicia y las finanzas. Sus archivos nos permiten conocer muchos aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes.

La conferencia consistirá en una proyección de diapositivas comentada.

Von Claude Marchal moderierter und von der Association Racines de Bruyères et sa région organisierter Vortrag.

Bruyères war der Hauptort einer großen Propstei. An ihrer Spitze stand der Propst von Bruyères, der für Polizei, Justiz und Finanzen zuständig war. Seine Archive lassen uns in zahlreiche Aspekte des täglichen Lebens der Einwohner eintauchen.

Der Vortrag wird in Form einer kommentierten Diashow gehalten.

Mise à jour le 2023-06-03 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES