La Blondes des Prés 19 bis rue des paquis Évigny, 12 juillet 2023, Évigny.

Évigny,Ardennes

À cinq minutes de Charleville, dans le charmant village d’Évigny. Entrecôtes, faux-filet, rosbifs, beefsteaks, pièce à fondue, steaks hachés, viandes hachées, bourguignon, viandes à braiser. Vente sur place et sur commande (par téléphone), livraison possible.

19 bis rue des paquis

Évigny 08090 Ardennes Grand Est



Five minutes from Charleville, in the charming village of Evigny. Entrecotes, ribeyes, roasts, beefsteaks, fondue pieces, minced steaks, minced meats, bourguignon, braising meats. Sale on the spot and on order (by telephone), possible delivery

A cinco minutos de Charleville, en el encantador pueblo de Évigny. Entrecotes, bistecs, roast beef, bistecs, trozos de fondue, bistecs picados, carne picada, bourguignon, carne para guisar. Venta in situ y por encargo (por teléfono), entrega posible

Fünf Minuten von Charleville entfernt, in dem charmanten Dorf Évigny. Entrecotes, Rib-Eye-Steak, Roastbeef, Beefsteaks, Fonduestücke, Hacksteaks, Hackfleisch, Bourguignon, Schmorfleisch. Verkauf vor Ort und auf Bestellung (per Telefon), Lieferung möglich

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme