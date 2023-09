VIDE-DRESSING 19 bis rue de général de gaulle Bruyères, 7 octobre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Vente de vêtements d’occasion et d’objets de puériculture.. Tout public

Samedi 2023-10-07 08:30:00 fin : 2023-10-07 17:30:00. 0 EUR.

19 bis rue de général de gaulle relais de la cité

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Sale of second-hand clothes and childcare items.

Venta de ropa de segunda mano y artículos de puericultura.

Verkauf von gebrauchter Kleidung und Babyartikeln.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES