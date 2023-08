JOURNÉE DÉCOUVERTE BMX 19 Bis Le Rond Champ Cornimont, 9 septembre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Journée de découverte du BMX à Cornimont. Essais et inscriptions pour l’année 2023-2024. A partir de 4 ans, prêts de vélo et casque sur place. Tenue conseillée : jeans, manches longues, gants.. Enfants

Samedi 2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. 0 EUR.

19 Bis Le Rond Champ Piste de BMX de Cornimont

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



BMX discovery day in Cornimont. Trials and registrations for 2023-2024. From age 4, bikes and helmets available on site. Recommended attire: jeans, long sleeves, gloves.

Jornada de descubrimiento del BMX en Cornimont. Pruebas e inscripciones para 2023-2024. A partir de 4 años, bicicletas y cascos disponibles in situ. Ropa recomendada: vaqueros, manga larga, guantes.

BMX-Schnuppertag in Cornimont. Probefahrten und Einschreibung für das Jahr 2023-2024. Ab 4 Jahren, Fahrrad und Helm können vor Ort ausgeliehen werden. Empfohlene Kleidung: Jeans, lange Ärmel, Handschuhe.

