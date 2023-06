FINALE DU CHAMPIONNAT NORD EST DE BMX RACE 19 bis le rond champ Cornimont, 25 juin 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Le Cornimont BMX accueille la finale inter-régionale Nord Est de BMX. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Accès PMR.

Au programme : catégories Cruiser (24 pouces), filles et garçons jusqu’à 10 ans : de 9h à 12h30. Catégories à partir de 13 ans : de 13h à 17h30.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. 0 EUR.

19 bis le rond champ

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Cornimont BMX hosts the North East BMX inter-regional final. Free admission. Refreshment bar and catering on site. PRM access.

Program: Cruiser categories (24 inches), girls and boys up to age 10: 9am to 12:30pm. Categories from 13 years: from 1pm to 5:30pm.

Cornimont BMX acoge la final interregional de BMX del Noreste. Entrada gratuita. Bar y catering in situ. Acceso para PMR.

En el programa: Categorías Cruiser (24 pulgadas), chicas y chicos hasta 10 años: de 9h a 12h30. Categorías a partir de 13 años: de 13h a 17h30.

Cornimont BMX ist Gastgeber des interregionalen BMX-Finales Nord Est. Der Eintritt ist frei. Getränke und Speisen vor Ort. Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Programm: Kategorien Cruiser (24 Zoll), Mädchen und Jungen bis 10 Jahre: von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Kategorien ab 13 Jahren: von 13 Uhr bis 17.30 Uhr.

