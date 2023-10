Forbin Jazz Days 19 bd de la Forbine Marseille 11e Arrondissement, 3 novembre 2023, Marseille 11e Arrondissement.

Marseille 11e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Château de Forbin du 3 au 5 novembre..

2023-11-03 fin : 2023-11-05 . EUR.

19 bd de la Forbine Château de Forbin

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at Château de Forbin from November 3 to 5.

Nos vemos en el Château de Forbin del 3 al 5 de noviembre.

Treffen Sie sich vom 3. bis 5. November im Château de Forbin.

Mise à jour le 2023-10-10 par Ville de Marseille