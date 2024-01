Permanence du Repair Café 19 B rue du moulin Cousance, samedi 13 janvier 2024.

Cousance Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:00:00

fin : 2024-01-13 12:00:00

Venez faire réparer gratuitement vos objets avec l’aide de bénévoles et donnez leur une seconde vie !

Ou simplement découvrir l’ambiance en dégustant nos cafés, boissons et gâteaux

Permanence le 2ème samedi du mois

Le Repair Café de Saint Amour (littéralement café de réparation) est un atelier où des personnes peuvent réparer un objet qu’ils ont apporté, aidées par des réparateurs bénévoles passionnés. Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les déchets, préserver l’art de réparer des objets, transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des environs. En effet vous pouvez venir sans nécessité de réparation d’objets, uniquement pour prendre un café et rencontrer d’autres personnes !

Né aux Pays-Bas en 2009, le concept des Repair Café s’est très largement étendu : Le mouvement Repair Café s’est développé en France en 2013 et, fin 2021, 2 234 Repair Cafés sont recensés dans une quinzaine de pays différents, dont 350 en France !

Le Repair Café de Saint Amour, créé en 2017, est basé à Saint Amour mais tient des permanences tous les matins des 2 èmes samedis du mois dans les communes autour de Saint Amour.

Nous sommes à votre service et, pour mieux vous aider, nous recherchons non seulement des

adhérents, mais aussi d’autres réparateurs bénévoles qui ont envie d’aider et de transmettre leurs connaissances !

19 B rue du moulin Ateliers techniques municipaux

Cousance 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-08 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA