Concert de Noël 19 Avenue Wilson Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Concert de Noël 19 Avenue Wilson Parthenay, 20 décembre 2023, Parthenay. Parthenay,Deux-Sèvres L’École de Musique organise son traditionnel concert de Noël..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:00:00. .

19 Avenue Wilson Auditorium de l’école de musique

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Music School organizes its traditional Christmas concert. La Escuela de Música organiza su tradicional concierto de Navidad. Die École de Musique veranstaltet ihr traditionelles Weihnachtskonzert. Mise à jour le 2023-11-23 par CC Parthenay Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu 19 Avenue Wilson Adresse 19 Avenue Wilson Auditorium de l'école de musique Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 19 Avenue Wilson Parthenay latitude longitude 46.651595;-0.246676

19 Avenue Wilson Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/