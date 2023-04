Fête de la musique 19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69) Fête de la musique 19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69), 21 juin 2023, . Fête de la musique Mercredi 21 juin, 19h00 19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69) gratuit Le Grand Orchestre de la Tourbillante animera la terrasse du Café-Restaurant/Hôtel ‘Le Beaulieu’ en plein coeur du village de Charbonnières les bains.Au programme : de la musique festive ! Avec du folk/rock irlandais, de la variété pop française et internationale, jazz, musette, musique du monde,… Prudent de réserver sa table au 04 78 87 12 04 pendant les horaires d’ouvertures. Contact Grand Orchestre de la Tourbillante : Marc GUYOT – Association APAM – Hotel de ville – 69280 Marcy l’Etoile – Tel : 06 21 26 18 70 source : événement Fête de la musique publié sur AgendaTrad 19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69) 19, Avenue Général de Gaulle, 69260 Charbonnières-les-Bains, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42471 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 stage concert Détails Autres Lieu 19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69) Adresse 19, Avenue Général de Gaulle, 69260 Charbonnières-les-Bains, France Age max 110 Lieu Ville 19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69)

19, Avenue Général de Gaulle, Charbonnières-les-Bains (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//