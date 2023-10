Atelier – Noël approche ! Avez-vous penser aux cadeaux 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 20 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Venez réaliser des cartes de vœux, des décorations pour votre sapin et des emballages cadeaux à partir des riches collections iconographiques de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

Sans réservation.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and make greeting cards, tree decorations and gift wrapping from the rich iconographic collections of Gallica, the digital library of the Bibliothèque nationale de France.

No reservation required

Venga a confeccionar tarjetas de felicitación, adornos para su árbol de Navidad y envoltorios de regalo a partir de las ricas colecciones iconográficas de Gallica, la biblioteca digital de la Bibliothèque nationale de France.

No es necesario reservar

Gestalten Sie Grußkarten, Baumschmuck und Geschenkverpackungen aus den reichen Bildersammlungen von Gallica, der digitalen Bibliothek der Französischen Nationalbibliothek.

Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau