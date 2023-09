Afterwork – Sport, laïcité et Philippe Tissié 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 19 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au 20e siècle, Philippe Tissié, médecin hygiéniste, est un des pères fondateurs des nouvelles méthodes d’éducation physique. Mais quel lien unit la laïcité, Philippe Tissié et le sport ? Jean-Pierre Broutschert, ancien professeur de sport et passionné par l’histoire de la pratique sportive à Pau, vous explique tout..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the 20th century, Philippe Tissié, a medical hygienist, was one of the founding fathers of new physical education methods. But what is the link between secularism, Philippe Tissié and sport? Jean-Pierre Broutschert, a former sports teacher with a passion for the history of sport in Pau, explains.

En el siglo XX, Philippe Tissié, médico higienista, fue uno de los padres fundadores de los nuevos métodos de educación física. Pero, ¿cuál es el vínculo entre el laicismo, Philippe Tissié y el deporte? Jean-Pierre Broutschert, antiguo profesor de deporte y apasionado de la historia del deporte en Pau, nos lo explica todo.

Jahrhundert ist Philippe Tissié, ein Arzt und Hygieniker, einer der Gründerväter der neuen Sportunterrichtsmethoden. Doch welche Verbindung besteht zwischen dem Laizismus, Philippe Tissié und dem Sport? Jean-Pierre Broutschert, ein ehemaliger Sportlehrer, der sich leidenschaftlich für die Geschichte des Sports in Pau interessiert, erklärt Ihnen alles.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau