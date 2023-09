Henri IV, de sa naissance à son accession au trône 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 15 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Avant la fin tragique de ce grand roi, frappé par Ravaillac le 14 mai 1610, Henri de Bourbon a été un enfant puis un jeune homme. De sa naissance à son accession au trône, la visite retrace ce parcours d’exception au travers d’ouvrages et de gravures exceptionnelles conservés à la Bibliothèque patrimoniale..

2023-12-15 fin : 2023-12-15

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Before the tragic end of this great king, struck down by Ravaillac on May 14, 1610, Henri de Bourbon was a child and then a young man. From his birth to his accession to the throne, the tour retraces this exceptional journey through exceptional books and engravings held in the Bibliothèque patrimoniale.

Antes del trágico final de este gran rey, abatido por Ravaillac el 14 de mayo de 1610, Enrique de Borbón era un niño y luego un joven. Desde su nacimiento hasta su ascensión al trono, el recorrido recorre este periplo excepcional a través de obras y grabados excepcionales conservados en la Biblioteca del Patrimonio.

Vor dem tragischen Ende dieses großen Königs, der am 14. Mai 1610 von Ravaillac erschlagen wurde, war Henri de Bourbon ein Kind und dann ein junger Mann. Von seiner Geburt bis zu seiner Thronbesteigung zeichnet der Besuch diesen außergewöhnlichen Lebensweg anhand von außergewöhnlichen Büchern und Stichen nach, die in der Bibliothèque patrimoniale aufbewahrt werden.

