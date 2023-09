Afterwork – A la recherche de l’acte de naissance d’Henri IV 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 14 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir pourquoi nous ne pouvons pas vous présenter l’acte de naissance d’Henri IV. Un voyage dans les archives à travers l’histoire religieuse et administrative pour comprendre ce que sont un acte de naissance et de baptême..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover why we can’t show you the birth certificate of Henri IV. A journey through the archives, through religious and administrative history, to understand what a birth and baptism record is.

Descubra por qué no podemos mostrarle la partida de nacimiento de Enrique IV. Un recorrido por la historia religiosa y administrativa para entender qué es un acta de nacimiento y bautismo.

Erfahren Sie, warum wir Ihnen die Geburtsurkunde von Heinrich IV. nicht präsentieren können. Eine Reise in die Archive durch die Religions- und Verwaltungsgeschichte, um zu verstehen, was eine Geburts- und Taufurkunde ist.

