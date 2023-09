Henri IV, la naissance d’un roi 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 13 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la naissance d’Henri IV, Paul Mironneau, conservateur au Musée national du château de Pau, revient sur cet événement majeur qui a marqué l’histoire de la ville de Pau et de son château..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark the birth of Henri IV, Paul Mironneau, curator at the Musée national du château de Pau, looks back on this major event in the history of Pau and its château.

Con motivo del nacimiento de Enrique IV, Paul Mironneau, conservador del Museo Nacional del Castillo de Pau, repasa este importante acontecimiento de la historia de la ciudad de Pau y de su castillo.

Anlässlich der Geburt von Heinrich IV. blickt Paul Mironneau, Konservator am Nationalmuseum des Schlosses von Pau, auf dieses bedeutende Ereignis zurück, das die Geschichte der Stadt Pau und ihres Schlosses geprägt hat.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau