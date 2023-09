Un monde de savoirs 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 25 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Héritière de la bibliothèque publique de l’Académie de Pau, la bibliothèque patrimoniale conserve plus de 120 000 documents patrimoniaux allant du XVe au XXe siècle. Découvrez son histoire, ses bibliothécaires, ses collections remarquables et ses documents uniques..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Heir to the Académie de Pau public library, the heritage library holds over 120,000 heritage documents dating from the 15th to the 20th century. Discover its history, its librarians, its remarkable collections and its unique documents.

Heredera de la biblioteca pública de la Académie de Pau, la biblioteca patrimonial alberga más de 120.000 documentos patrimoniales que datan de los siglos XV al XX. Descubre su historia, sus bibliotecarios, sus notables colecciones y sus documentos únicos.

Als Nachfolgerin der öffentlichen Bibliothek der Akademie von Pau bewahrt die Patrimonialbibliothek mehr als 120.000 patrimoniale Dokumente aus dem 15. bis 20. Entdecken Sie ihre Geschichte, ihre Bibliothekare, ihre bemerkenswerten Sammlungen und ihre einzigartigen Dokumente.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau