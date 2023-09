Jouer avec le patrimoine: « Atelier philo pour enfants » 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 22 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se poser des questions, les enfants sont amenés à s’exprimer et développer leur esprit

critique le temps d’un atelier

Atelier philo pour enfants (8-12 ans) cf expo «Laïcité, citoyenneté, pluralité».

2023-11-22 fin : 2023-11-22 15:40:00. EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine de Tramway

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Because there?s no age limit to asking questions, children are encouraged to express themselves and develop their critical faculties

critical thinking during a workshop

Philosophy workshop for children (8-12 years) cf exhibition « Laïcité, citoyenneté, pluralité » (Secularism, citizenship, plurality)

Como no hay límite de edad para hacer preguntas, se anima a los niños a expresarse y a desarrollar sus facultades críticas

pensamiento crítico durante un taller

Taller de filosofía para niños (8-12 años) cf exposición « Laïcité, citoyenneté, pluralité » (Laicidad, ciudadanía, pluralidad)

Da es kein Alter gibt, um Fragen zu stellen, werden die Kinder dazu angehalten, ihre Meinung zu äußern und ihren Geist zu entwickeln

in einem Workshop kritisch zu sein

Philo-Workshop für Kinder (8-12 Jahre) siehe Ausstellung « Laïcité, citoyenneté, pluralité » (Laizität, Staatsbürgerschaft, Pluralität)

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau