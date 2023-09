Laïcité, diversité et cohésion sociale 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 21 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Jamal Bouoiyour, maître de conférences et professeur d’économie anime le débat autour des notions de laïcité et du vivre-ensemble. Plus qu’une conférence, ce rendez-vous permettra d’échanger sur la question de « la quête de l’Autre »..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jamal Bouoiyour, lecturer and professor of economics, leads the debate on the notions of secularism and living together. More than a conference, this event will provide an opportunity to discuss the question of « the quest for the Other ».

Jamal Bouoiyour, conferenciante y profesor de economía, dirigirá el debate sobre los conceptos de laicidad y convivencia. Más que una conferencia, este acto brindará la oportunidad de debatir la cuestión de « la búsqueda del Otro ».

Jamal Bouoiyour, Dozent und Professor für Wirtschaftswissenschaften, leitet die Debatte über die Begriffe Laizität und Zusammenleben. Mehr als eine Konferenz bietet diese Veranstaltung die Möglichkeit, sich über das Thema « Die Suche nach dem Anderen » auszutauschen.

